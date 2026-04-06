Economía

Inversión de Estados Unidos bajó en Costa Rica en 2025: ¿Qué hay detrás?

Menos dólares desde Estados Unidos, pero más desde otros mercados: la inversión extranjera en Costa Rica cambia de rostro en medio de la incertidumbre global

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Por Gustavo Ortega Campos
Papeles y reportes financieros sobre inversión extranjera directa en Costa Rica, relacionados con la caída de la IED desde Estados Unidos y el análisis económico del BCCR y Procomer
La inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica, registró una caída del 34,7% en los flujos provenientes de Estados Unidos durante el último año, según datos del Banco Central. (Shutterstock /Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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