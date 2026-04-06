Economía

Se desploma inversión extranjera de Estados Unidos en Costa Rica

La inversión extranjera directa del principal socio comercial de Costa Rica se redujo en un 35% en el 2025

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Por Luis Enrique Brenes
Una organización internacional gestiona vacantes docentes en Estados Unidos para profesionales de Costa Rica, con acompañamiento migratorio y condiciones equivalentes al sistema público.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. El país norteamericano también es el que aporta el mayor flujo de inversión directa en Costa Rica. (Canva/Canva)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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