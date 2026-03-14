Economía

Estados Unidos abre a Costa Rica una segunda investigación que podría derivar en aranceles, aunque el verdadero objetivo podría ser China

Administración Trump involucra a Costa Rica en una nueva investigación comercial con una amenaza de nuevos aranceles.

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Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
Trabajadores en una fábrica textil mientras se muestran las banderas de Costa Rica y Estados Unidos, en referencia a la investigación comercial del gobierno de Donald Trump sobre posibles importaciones vinculadas con trabajo forzoso.
Estados Unidos incluyó a Costa Rica en la investigación comercial para determinar si el país permite importaciones vinculadas con trabajo forzoso, medida que podría derivar en nuevos aranceles. (Fotocomposición en Canva/Shutterstock /Fotocomposición en Canva/Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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