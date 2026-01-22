Exportaciones de bienes de Costa Rica superaron los $22.000 millones en 2025, un sector creció 25%

Las exportaciones de bienes durante 2025, fueron encabezadas por los dispositvos médicos, seguido de piña, banano, jarabes para bebidas gaseadas, café oro y cables eléctricos.

Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron 14% durante 2025, el total acumulado fue de $22.855 millones. Los dispositivos médicos garantizaron el 48% de las colocaciones, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Las exportaciones de dispositivos médicos sumaron $10.927 millones, lo que significó un crecimiento de 25% con respecto a 2024, para la misma categoría.

Tras los dispositivos médicos se ubican el sector agrícola con $3.776 millones y un crecimiento del 3%; eléctrica y electrónica con $1.189 millones, con un aumento del 17% y el sector químico farmacéutico ($1.115 millones, un crecimiento del 11%), entre otros. Las exportaciones del sector plástico se redujeron 5%, para un total de $528 millones.

La distribución por productos, la encabezan dispositivos médicos, piña ($1.400 millones), banano ($1.111 millones), jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas ($754 millones), café oro ($470 millones) y cables eléctricos ($332 millones), entre otros.

Estados Unidos, principal destino

Los datos revelan que el 50% de las exportaciones de bienes se dirigen hacia América del Norte, principalmente a Estados Unidos.

En el caso de los dispositivos médicos, el mercado estadounidense representa el 66%. Los principales productos de exportación fueron agujas, catéteres, cánulas y similares.

En el caso del sector agrícola, Estados Unidos fue el destino del 45% de estas exportaciones. En este ámbito los principales productos fueron piña, banano y café oro.

De estos rubros, el banano registro una caída del 11%, que ya había sido anticipada por representantes del sector.

Por otro lado, las exportaciones del sector eléctrico y electrónica tuvieron a Estados Unidos como el destino del 51% de las colocaciones, encabezadas por cables eléctricos, materiales eléctricos y circuitos integrados y microestructuras.