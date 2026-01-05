Costa Rica creció en 2025 por impulso de las exportaciones de bienes y consumo de hogares

La exportación de bienes impulsó el aumento del PIB en Costa Rica para el tercer trimestre de 2025.

La economía de Costa Rica creció 4,79% en el tercer trimestre de 2025, impulsada por el aumento en las exportaciones de bienes y un mejor desempeño del gasto en consumo de los hogares.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), este crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue el más relevante el año pasado, al superar el 4,22% y el 4,54% observados en los dos periodos anteriores, a falta de que se publique el resultado del último trimestre.

La producción del tercer trimestre de 2025 ascendió a ¢13,19 billones, con el consumo de los hogares costarricenses y las exportaciones de bienes como los dos principales motores del crecimiento.

En relación con el consumo de los hogares, este creció 4,05% durante el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se trata de la primera vez desde los primeros tres meses de 2024 que el indicador supera el 4%.

El gasto total de los hogares creció en ¢326.160 millones, al pasar de ¢8,06 billones en el tercer trimestre de 2024 a ¢8,38 billones en el mismo lapso de 2025. Este incremento trimestral estuvo impulsado por la adquisición de servicios por parte de las familias, que crecieron 6,02% en el periodo y fueron los que más aportaron en términos absolutos.

En contraste, las tres categorías de bienes mostraron un comportamiento diferenciado, ya que solo los bienes no duraderos (alimentos, combustibles o cosméticos) crecieron un 1,35%.

En tanto, los bienes duraderos (automóviles, refrigeradores y lavadoras) y semiduraderos registraron una contracción interanual de -0,42% y -1,24%, respectivamente, en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año previo.

En cuanto a las exportaciones de bienes, el Banco Central destacó que crecieron 17,90% en el tercer trimestre, con lo que sumaron tres periodos consecutivos de aumentos de doble dígito.

Este rubro aportó ¢3,83 billones a la producción en el tercer trimestre de 2025, lo que representó un incremento de ¢582.083 millones frente a los ¢3,25 billones del mismo lapso de 2024.

Por su parte, la exportación de servicios apenas creció 0,87%, al pasar de ¢2,21 billones en el tercer trimestre de 2024 a ¢2,23 billones en el mismo periodo de 2025, según los datos del BCCR.

A nivel general, la exportación de bienes y servicios desde Costa Rica aumentó 9,05%, al pasar de ¢5.472.387 millones en 2024 a ¢5.967.427 millones entre julio y setiembre de 2025.

Por régimen

Al observar el comportamiento por régimen, el especial —que incluye a las zonas francas y otros modelos como el perfeccionamiento activo— fue el que registró el mayor crecimiento en el tercer trimestre de 2025.

Este régimen aumentó 14,25% en el periodo y acumuló tres trimestres consecutivos con crecimientos de dos dígitos. No obstante, estas empresas aportan menos a la producción en términos absolutos que el régimen definitivo (el que paga renta), donde se concentra la mayor proporción de la actividad económica.

El aporte al PIB del régimen especial fue de ¢2,31 billones en el periodo, con un aumento de ¢288.319 millones respecto a los ¢2,02 billones del tercer trimestre de 2024. Por otro lado, el régimen definitivo creció 3,15% entre julio y setiembre de 2025.

En total, el aporte del régimen definitivo al PIB ascendió a ¢10.898.228 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que superó en ¢333.172 millones los ¢10.565.056 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Por actividad económica

Al observar el comportamiento de la producción por actividad económica, la manufactura destacó con un crecimiento de 13,47%, con lo que sumó dos trimestres consecutivos de aumentos de doble dígito.

La manufactura aportó ¢2,12 billones en el tercer trimestre de 2025, lo que la convirtió en la actividad económica con mayor peso a nivel absoluto. Le siguieron las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de servicios de apoyo, con ¢1,84 billones.

En este trimestre también sobresalió el desempeño de las actividades financieras y de seguros (7,33%), de la electricidad, agua y servicios de saneamiento (8,52%), así como del transporte y almacenamiento (6,24%).

Es importante señalar que las cifras del PIB trimestral utilizan ahora el 2022 como año de referencia, luego de que el Banco Central realizara este cambio en noviembre para las estadísticas macroeconómicas del país. Anteriormente, los datos se calculaban con base en 2017.

Las actividades de manufactura, servicios empresariales, comercio y servicios de la información aumentaron su peso relativo en la estructura del valor agregado nacional en comparación con la referencia de 2017.