Cepal ajusta al alza crecimiento económico de Costa Rica para 2025. Esta es la razón

El crecimiento de las exportaciones, lideradas por los dispositivos médicos, llevó a la Cepal a mejorar la proyección económica de Costa Rica para 2025.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ajustó al alza las previsiones de crecimiento de la economía de Costa Rica para 2025, al estimar un 4%, tras una proyección previa del 3,5% presentada en agosto pasado.

De acuerdo con el informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, presentado esta semana por el organismo, el crecimiento promedio de la región será de 2,4%, mientras que para América Central se estimó en 2,6%.

De esta manera, Costa Rica se ubica en la cuarta posición entre los mayores índices de crecimiento de los 20 países de América Latina, sin incluir a las naciones del Caribe. La lista la encabezan Venezuela (6,5%), Paraguay (5,5%) y Argentina (4,3%).

¿Qué factores impulsaron el ajuste al alza? José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, explicó a La Nación que la revisión responde al dinamismo robusto de las exportaciones, pese a un contexto internacional complejo. “Le darán impulso a la actividad económica”, apuntó.

Hasta noviembre pasado, las exportaciones de bienes totalizaron $20.972 millones, lo que representa un crecimiento del 15% en comparación con el mismo período del año anterior, según el registro de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Las ventas al exterior están lideradas por los dispositvos médicos, que sumó $10.156 millones, con un crecimiento del 28% respecto a noviembr e de 2024, y que equivale al 48,4% del total de las exportaciones de bienes.

Salazar indicó que la revisión al alza va de la mano con mejores resultados recientes tanto de la demanda externa como de la demanda interna.

Valoró el crecimiento de las exportaciones como una aceleración significativa, a pesar del menor crecimiento de la economía mundial y de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, principal socio comercial del país.

El jerarca de la Cepal y exministro de Comercio Exterior de Costa Rica destacó el crecimiento de las exportaciones de dispositivos médicos.

“Hasta ahora el sector no pareciera resentir la imposición de aranceles, debido a las capacidades productivas y tecnológicas desarrolladas a lo largo de las últimas décadas”, afirmó.

Estados Unidos impuso aranceles a más de 160 socios comerciales desde abril pasado, incluido Costa Rica. La tarifa que inicialmente fue del 10%, fue incrementada al 15% a partir de agosto, a causa de superávit comercial a favor de Costa Rica.

Por otro lado, la demanda interna, en particular el consumo, mostró un mejor desempeño de lo previsto. En los primeros tres trimestres, el consumo aumentó un 3,2%, frente a un 3,4% en el mismo período de 2024, lo que implicó una desaceleración menor a la inicialmente esperada.

Como resultado, en los primeros tres trimestres de 2025, el PIB creció a una tasa interanual promedio del 4,3%, ligeramente inferior al 4,4% registrado en igual período del año anterior.

Además, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual promedio del 5% en los primeros 10 meses de 2025, frente al 4,2% del mismo período de 2024. Estos resultados también se incorporaron en los modelos econométricos de la Cepal, lo que explica la revisión al alza.

Tras los dispositivos médicos, los principales bienes de exportación son los productos agrícolas, que representan el 16% de las ventas totales, equivalentes a $3.366 millones, seguidos de la industria alimentaria, con $2.498 millones (11,9% del total).

Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex), señaló que el crecimiento de las exportaciones de dispositivos médicos impulsa las ventas externas y que las afectaciones de los aranceles no han sido inmediatas, al tratarse de una industria altamente consolidada y de manufactura compleja.

Añadió que las empresas del sector toman decisiones de inversión de largo plazo y dirigen sus productos a mercados con mayor poder adquisitivo, factores que ayudarían a explicar el menor impacto de los aranceles.

Por su parte, Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), valoró de acertado el ajuste de Cepal, sobretodo por la eliminación de los aranceles a los productos agrícolas anunciada por Washington.