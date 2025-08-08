Economía

5 países latinoamericanos tendrán un crecimiento superior a Costa Rica en 2025. Vea la proyección

Exportaciones, turismo e inversión privada impulsarán incremento de producción de Costa Rica

Por Damián Arroyo C.
Un buque de carga en Puerto Caldera vinculado a la noticia de la invitación a Costa Rica para unirse al Acuerdo Transpacífico (CPTPP).
La Cepal estima que Costa Rica crecerá 3,5% en 2025, por encima del promedio regional, gracias a exportaciones, turismo e inversión. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

