Exportadores de Costa Rica señalan efectos inmediatos por aranceles de Trump

Cadexco advierte de un ‘contratiempo severo’ a causa del arancel del 15% establecido por Donald Trump.

Por Gustavo Ortega Campos

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), realizó las primeras valoraciones por la entrada en vigencia, este jueves, de un incremento del arancel al 15% a las exportaciones nacionales impuesta por la administración de Donald Trump, al que calificaron de “contratiempo severo” que trastocará la estructura de comercio exterior del país.








ArancelesAranceles TrumpCadexcoExportaciones
