Proyecto para repatriar ‘call centers’ a Estados Unidos es una alerta; Costa Rica debe mejorar su competitividad, dicen cámaras

Amcham llamó a la calma alegando que el plan está en etapas tempranas

Por Arianna Villalobos Solís

Cámaras empresariales afirmaron que Costa Rica debe mejorar su competitividad ante la presentación de un proyecto de ley en Estados Unidos para restringir beneficios a las empresas que trasladen o mantengan sus centros de llamadas fuera de ese país, como parte de una estrategia para mantener estas operaciones en territorio estadounidense.








Proyecto de leyCall centerEstados UnidosKeep Call Centers in AmericaAmChamAzofrasCamscat
