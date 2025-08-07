Proyecto para repatriar ‘call centers’ a Estados Unidos es una alerta; Costa Rica debe mejorar su competitividad, dicen cámaras

Cámaras empresariales afirmaron que Costa Rica debe mejorar su competitividad ante la presentación de un proyecto de ley en Estados Unidos para restringir beneficios a las empresas que trasladen o mantengan sus centros de llamadas fuera de ese país, como parte de una estrategia para mantener estas operaciones en territorio estadounidense.

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) y la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (Camscat) afirmaron a La Nación que están al tanto de la iniciativa legislativa.

“En Azofras, tenemos conocimiento de la iniciativa que fue presentada al Senado de Estados Unidos hace pocos días. Como todo proyecto de ley, deberá seguir el procedimiento propio de discusión y análisis en el Congreso y el hecho de que sea o no aprobado, o que tenga enmiendas en el camino, es algo incierto y propio de la política interna de los Estados Unidos”, indicó la Asociación en una respuesta oficial.

La organización subrayó que este tipo de iniciativas representa “un ejemplo más” de la importancia de que Costa Rica vele por los factores de competitividad que sí están bajo su control.

Por su parte, el presidente de la junta directiva de Camscat, Fernando Calderón, coincidió en que Costa Rica debe fortalecer su competitividad para no perder atractivo como destino de inversión extranjera directa.

“Seguiremos monitoreando su avance. Es importante que Costa Rica siga trabajando en los elementos de competitividad que le permiten posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera directa”, afirmó Calderón.

Por su parte, la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham) hizo un llamado a la calma.

“Ante la presentación del proyecto de ley Keep Call Centers in America Act en el Senado de los Estados Unidos, (...) Amcham hace un llamado a la calma y aclara que se trata de una iniciativa en etapa temprana, cuyas implicaciones deben evaluarse con serenidad y criterio técnico”, expresó la Amcham en un comunicado emitido este jueves.

La Cámara reconoció que en el país operan centros de llamadas “muy relevantes” que podrían verse afectados por la iniciativa impulsada por el senador demócrata Ruben Gallego, de Arizona, y el republicano Jim Justice, de West Virginia.

“Si bien existen centros de llamadas muy relevantes en nuestro país que podrían estar en riesgo, la mayoría de las operaciones de servicios de empresas estadounidenses en Costa Rica no corresponden a centros de llamadas tradicionales, sino a procesos especializados de alto valor”, agregó.

Los senadores plantearon restringir varios beneficios a las empresas que trasladen o mantengan sus centros de llamadas en el extranjero, como parte de una estrategia para preservar estos empleos en Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado oficial de Gallego, muchas compañías han optado por externalizar sus operaciones de atención al cliente, lo que ha generado el cierre o la reducción de centros en el país norteamericano.

El proyecto obligaría a las empresas que trasladen o subcontraten call centers fuera del territorio estadounidense a notificarlo con 120 días de antelación y quedarían en un registro público por cinco años.

Las firmas perderían acceso a subsidios y préstamos, así como preferencia en contratos públicos federales, salvo que restituyan la misma cantidad de empleos en Estados Unidos.

No obstante, Amcham destacó que mantiene un diálogo constante con autoridades de ambos países para fortalecer los vínculos comerciales. Además, afirmó que las operaciones establecidas en Costa Rica no compiten con el empleo en Estados Unidos, sino que se complementan para ofrecer servicios.

La Nación también consultó a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y a la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) para conocer si estaban al tanto de la iniciativa y obtener una posición oficial; sin embargo, al cierre de esta nota no se recibieron respuestas.

Adolfo Cruz Luthmer, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), señaló que corresponde a Amcham pronunciarse sobre el tema.