Estados Unidos eliminó el arancel del 15% a productos agrícolas de Costa Rica, confirma Procomer

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer), confirmó que las exportaciones de bienes agrícolas quedaron exoneradas del arancel del 15% establecido por Estados Unidos.

Luego de siete meses, las exportaciones de productos agrícolas de Costa Rica quedaron libres del arancel del 15% establecido por la administración de Donald Trump, confirmó la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Laura López, gerente general de Procomer, confirmó a La Nación la suspensión de los impuestos para los productos agrícolas de Costa Rica.

“En todos los países, los productos que entran en el Anexo II (documento adjunto), quedaron excluidos del arancel, incluido Costa Rica, nuestras exportaciones que están en este anexo entran sin aranceles a Estados Unidos”, señaló López a La Nación este lunes.

Desde el pasado 13 de noviembre, Donald Trump puso en vigencia la disposición de suspender los aranceles recíprocos a los productos agrícolas a sus socios comerciales.

Tras la emisión de la orden ejecutiva, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), dijo por medio de un comunicado, que se encontraba en contacto con su contraparte en Estados Unidos para precisar el alcance total de esta disposición y que la información sería publicada en los próximos días.

Al respecto, López dijo que se realizó la consulta y resultó que los productos agrícolas costarricenses incluidos en el anexo estaban exonerados. En el documento se incluyen la piña, el banano y el café, los principales bienes del sector que coloca Costa Rica en ese mercado.

La orden ejecutiva de Trump señala que los productos enlistados en el anexo del decreto son elegibles a estar exentos de la tarifa arancelaria.

La Secretaria de Comercio y el Representante Comercial de los Estados Unidos determinaron cuáles bienes son para cada socio comercial que haya concluido un acuerdo sobre comercio recíproco.

Desde abril pasado, la Administración Trump impuso aranceles a más de 160 socios comerciales, incluido Costa Rica, inicialmente la tarifa impuesta fue del 10% y posteriormente fue incrementada al 15%, bajo el argumento que nuestro país tiene un superávit comercial con Estados Unidos, es decir que exporta más de lo que se importa.

Hasta octubre pasado, de acuerdo al último dato actualizado de Procomer, las exportaciones totales del sector agrícola representaron el 16% de las colocaciones de bienes al exterior, equivalentes a $3.081 millones. El 45% del total de las exportaciones agrícolas se dirigen a Estados Unidos.

López estimó que a pesar de los aranceles, las exportaciones continuaron creciendo y el efecto que se esperaba era un cambio de tendencia a mediano plazo.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones totales de bienes de Costa Rica.

En la orden ejecutiva, denominada Modificación del ámbito de aplicación del arancel recíproco con respecto a determinados productos agrícolas, Trump indicó que “tras considerar la información y las recomendaciones que me han proporcionado, el estado de las negociaciones con diversos socios comerciales, la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna actual para producirlos, entre otros factores”, consideró necesario y apropiado modificar aún más el alcance de los productos sujetos al arancel recíproco impuesto.

El gobierno de Estados Unidos, desarrolla una investigación a las importaciones de los dispositivos médicos, enfocadas en un tema de seguridad nacional. Estos bienes representan el 48% de las exportaciones totales de Costa Rica.

El 69% de las exportaciones de dispositivos médicos son dirigidas hacia el país norteamericano.

Desde mayo, los gobiernos de Costa Rica y EE. UU. llevan a cabo negociaciones bilaterales.

El objetivo de Costa Rica en estas pláticas es regresar al 0% del arancel a todos los bienes exportados hacia ese mercado, de acuerdo al tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta), vigente en nuestro país desde el 1.º de 2009.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1yatecIpjUOCk1BK3mny_C_RI4YBc9bEJ/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

Una orden ejecutiva de Washington dejó sin efecto el arancel del 15% para los productos agrícolas de Costa Rica. Piña, banano y café, entre otros, vuelven a entrar sin pagar tarifas.