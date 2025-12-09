Economía

Estados Unidos eliminó el arancel del 15% a productos agrícolas de Costa Rica, confirma Procomer

Orden ejecutiva de Donald Trump dejó sin efecto el arancel a productos como piña, banano y café que vuelven al 0% de impuesto.

Por Gustavo Ortega Campos
Fotocomposición de imagenes de piñas y bananos con una fotografía incluida de un hombre de traje y corbata con la bandera de Estados Unidos a sus espaldas.
La Promotora de Comercio Exterior (Procomer), confirmó que las exportaciones de bienes agrícolas quedaron exoneradas del arancel del 15% establecido por Estados Unidos. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.