Aranceles Trump: Estados Unidos suspende aranceles a productos agrícolas. Piña, banano y café, incluidos

Una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, publicada este viernes, exonera de aranceles a una extensa lista de productos agrícolas en la que están incluidos los principales bienes agrícolas que Costa Rica coloca en ese mercado.

El presidente Donald Trump emitió este viernes una orden ejecutiva en la que suspende los aranceles recíprocos a los productos agrícolas de sus socios comerciales.

El listado incluye una vasta cantidad de productos agrícolas, entre ellos los principales rubros que exporta Costa Rica: piña, banano y café.

“Específicamente, he determinado que ciertos productos agrícolas no estarán sujetos al arancel recíproco impuesto en virtud de la Orden Ejecutiva 14257, en su versión modificada", precisó Trump.

En la orden ejecutiva, denominada Modificación del ámbito de aplicación del arancel recíproco con respecto a determinados productos agrícolas, Trump indicó que “tras considerar la información y las recomendaciones que me han proporcionado, el estado de las negociaciones con diversos socios comerciales, la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna actual para producirlos, entre otros factores”, consideró necesario y apropiado modificar aún más el alcance de los productos sujetos al arancel recíproco impuesto.

El anexo de la orden ejecutiva señala que todos los productos enlistados son potencialmente elegibles para ser exentos de los aranceles impuestos por la Orden Ejecutiva 14257, enmendada, según lo determine el Secretario de Comercio y el Representante Comercial de los Estados Unidos para cada socio comercial que haya concluido un acuerdo sobre comercio recíproco.

La medida entró en vigencia a las 00:01 horas del jueves 13 de noviembre.

La orden ejecutiva 14257, fue emitida el 2 de abril pasado y estableció aranceles a las exportaciones de más de 100 socios comerciales, incluido Costa Rica, con una tarifa del 10%, la cual fue incrementada al 15% a partir de agosto, a razón del superávit comercial de nuestro país con Estados Unidos.

La Nación solicitó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), sus comentarios con respecto a la orden ejecutiva. Se está a la espera de respuesta.

El exjerarca del Comex, Marco Vinicio Ruiz, explicó que los productos enlistados en el anexo de esta orden ejecutiva quedan excluidos de las tarifas recíprocas que estableció Trump y ahora retornan al arancel del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).

Álvaro Monge, especialista en comercio exterior y exnegociador del tema agrícola en el DR-Cafta, consideró que Costa Rica aún no puede ser beneficiario de esta medida, debido a que requiere cumplir con la categorización de ‘país alineado’ definida por la Administración Trump.

A inicios de setiembre, Trump estableció dos requisitospara establecer una tarifa arancelaria favorable: estar alineado con su paísy que larelación comercial no implique una amenaza.

“Estamos lejos, por la inanición del Gobierno de la República, principalmente de Presidencia, porque Comex ha hecho todos los esfuerzos necesarios, pero pareciera sin el respaldo del Presidente Chaves, porque si lo hubiese tenido ya se habría resuelto por la naturaleza negociadora de Comex”, opinó Monge.

Hasta setiembre pasado, las exportaciones agrícolas de Costa Rica totalizaban $2.799 millones, equivalentes al 17% del total de bienes colocados en el exterior, de acuerdo a datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Las exportaciones agrícolas son lideradas por la piña, el banano y el café, que en su conjunto representan el 78%. El 46% tienen como destino Estados Unidos.