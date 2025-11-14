Economía

Aranceles Trump: Estados Unidos suspende aranceles a productos agrícolas. Piña, banano y café, incluidos

En una orden ejecutiva emitida este viernes, el presidente Donald Trump, señala que eliminación de tasas a importación de productos agrícolas entró en rigor el 13 de noviembre.

Por Gustavo Ortega Campos
Fotocomposción que incluye imagenes de piña, banano y café en fruta.
Una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, publicada este viernes, exonera de aranceles a una extensa lista de productos agrícolas en la que están incluidos los principales bienes agrícolas que Costa Rica coloca en ese mercado. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)







