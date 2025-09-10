Economía

¿Qué significa para Costa Rica estar ‘alineada’ con Estados Unidos? La condición de Trump para volver al 0% de arancel

Descubra las condiciones que puso el presidente Donald Trump para que Costa Rica evite el 15% de arancel en sus exportaciones.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Primer plano de Donald Trump con un mapa de Costa Rica de fondo, resaltando el impacto de sus políticas migratorias y comerciales en la región.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estableció las pautas para levantar las tarifas arancelarias a sus socios comerciales. (Fotocomposición en Canva/AFP-Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesAranceles TrumpOrden ejecutivaDonald TrumpProductos agrícolas
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.