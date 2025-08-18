Economía

¿Está muerto el Cafta? Arancel de Trump pone en jaque a Costa Rica

Costa Rica enfrenta el mayor reto comercial en 16 años de vigencia del tratado: arancel del 15% impuesto por Estado Unidos rompe las reglas del juego, indican analistas.

Por Gustavo Ortega Campos

El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta) lleva 16 años y siete meses en vigor para Costa Rica. Sin embargo, la reciente imposición unilateral de un arancel del 15% por parte del gobierno de Donald Trump ha generado una pregunta incómoda: ¿está muerto el Cafta?








Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

