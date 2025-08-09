Economía

7 acciones urgentes para que Costa Rica recupere su competitividad, empresarios dan sus opciones

La competitividad de Costa Rica está en riesgo. Este es un análisis de los factores que la amenazan.

Por Gustavo Ortega Campos

Costa Rica se enfrenta a factores que amenazan la competitividad económica, tema que ha tomado relevancia luego del efecto adverso de la imposición de una tarifa arancelaria a las exportaciones por decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos.








Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

