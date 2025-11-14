Economía

¿Por qué El Salvador y Guatemala sí llegaron a un acuerdo con Estados Unidos y Costa Rica no?

Base productiva más diversificada hace que negociaciones sean más complejas, según expertos. Comex dice que diálogo con Estados Unidos es “constructivo”, pero no da detalles.

Por Gustavo Ortega Campos
Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica, a donde se dirigen el 48% de las exportaciones de bienes, equivalentes a $8.063,90 millones a setiembre de 2025, según datos del Banco Central. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







