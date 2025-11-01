Economía

Donald Trump y dispositivos médicos: ¿Qué le espera a la principal exportación de Costa Rica?

Costa Rica podría enfrentar meses de incertidumbre, mientras el gobierno de Donald Trump define si impone impuestos a los dispositivos médicos.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
La industria de dispositivos médicos genera unos 63.000 empleos en Costa Rica. (Albert Marin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesAranceles TrumpDispositivos médicos
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.