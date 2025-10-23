Costa Rica pide a Estados Unidos trato diferenciado para dispositivos médicos

Manuel Tovar, jerarca de Comex, aseguró que la producción de dispositivos médicos en Costa Rica favorecen la política de EE. UU. 'Making America Healthy Again' (Hacer que América vuelva a estar saludable, en español).

El gobierno de Costa Rica solicitó a Estados Unidos un trato diferenciado para los dispositivos médicos y consumibles médicos producidos en suelo costarricense. La petición se hizo en el marco del proceso de investigación de la administración de Donald Trump para determinar si impone aranceles a estos productos, por un tema de seguridad nacional.

“Costa Rica solicita respetuosamente que sus exportaciones de EPP (siglas de equipo de protección personal), consumibles médicos y dispositivos médicos sean consideradas para un tratamiento libre de aranceles o excepción de cualquier medida que surja de esta investigación de la Sección 232″, indica el documento firmado por Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

El funcionario remitió, el pasdo 17 de octubre, fecha de vencimiento del plazo de la consulta, el oficio DM-COR-CAE-0922-2025 a la Oficina de Industria y Seguridad (BIS del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En la carta, Tovar destacó que la relación entre Costa Rica y los Estados Unidos, pues ambos países “comparten una relación comercial de larga data y mutuamente beneficiosa, firmemente arraigada en los compromisos y oportunidades establecidos bajo el acuerdo DR-Cafta", apuntó.

La investigación sobre la importación de dispositivos médicos se realiza con base en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, e incluye equipos de protección personal (EPP), consumibles médicos y equipos médicos, incluidos los dispositivos.

Este es el oficio enviado por el gobierno de Costa Rica a las autoridades comerciales de Estados Unidos:

Más argumentos

Por otro lado, Tovar argumentó que las exportaciones de estos bienes desde Costa Rica no son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“El Gobierno de Costa Rica subraya respetuosamente que sus exportaciones de dispositivos médicos son un pilar demostrable de la seguridad nacional y regional de EE. UU. Costa Rica ha demostrado consistentemente ser un socio fiable y de alto rendimiento que fortalece la resiliencia, eficiencia y competitividad tecnológica de la industria de dispositivos médicos de Estados Unidos", indica el oficio de cinco páginas.

En la carta se destacan los rigurosos estándares regulatorios internacionales y de EE. UU. a los que está adherido Costa Rica en esta industria, y el marco político y legal estable, que garantiza que las empresas estadounidenses puedan operar de manera eficiente y mantener una producción de alta calidad.

“Estos atributos apoyan directamente los objetivos políticos de la Administración de ‘Hacer que América vuelva a estar saludable’ (Making America Healthy Again, en inglés), salvaguardando la salud pública, reduciendo los costos de atención médica y asegurando la disponibilidad continua de dispositivos médicos que salvan vidas", argumentó Tovar en el documento enviado al gobierno estadounidense.

Sobre el tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta), el jerarca señaló que ha fortalecido los flujos comerciales bilaterales, mejorado la competitividad y profundizado la integración económica entre ambas naciones.

El DR-Cafta entró en vigencia en Costa Rica el 1.º de enero de 2009.

Los dispositivos médicos son el primer bien de exportación de Costa Rica y tienen a Estados Unidos como el principal destino. Hasta a agosto pasado, representaron el 48% de las ventas totales del país durante este año, equivalente a $7.244 millones.