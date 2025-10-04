Economía

Gobierno de Trump definirá si importación de dispositivos médicos afecta su seguridad nacional. ¿Qué puede implicar para Costa Rica?

Costa Rica encara un nuevo frente de tensión comercial con Estados Unidos, esta vez en su sector más dinámico: los dispositivos médicos.

Por Gustavo Ortega Campos
Operarios con mascarilla y cofias elaboran dispositivos médicos en una planta de producción en Costa Rica, mientras una investigación de la Administración Trump sobre importaciones médicas en Estados Unidos amenaza con nuevos aranceles.
La administración de Donald Trump reaiiza una investigación de seguridad nacional sobre las importaciones de los dispositivos médicos en Estados Unidos. Este es el principal rubro exportador de Costa RIca. (Fotocomposición en Canva/Rafael Pacheco-AFP/Fotocomposición en Canva/Rafael Pacheco-AFP)







dispositivos médicosDonald TrumpProcomerComex
