Economía

Así se comportan las exportaciones de Costa Rica sin dispositivos médicos

Las exportaciones de Costa Rica crecieron a menor ritmo sin dispositivos médicos. Conozca los tres sectores que lideran la venta de bienes al exterior.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
El sector agrícola, la industria alimenticia y el sector farmacéutico, lideran las exportaciones de bienes de Costa Rica, tras los dispositivos médicos.
El sector agrícola, la industria alimenticia y el farmacéutico, lideran las exportaciones de bienes de Costa Rica, tras los dispositivos médicos. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExportacionesDispositivos médicosPiñaBananoCafé oroindustria alimentariafarmacéutica
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.