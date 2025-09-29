Economía

Exportaciones de Costa Rica alcanzan $15.036 millones en agosto. Estos productos están en la cima.

Un crecimiento del 16% en las exportaciones de Costa Rica a agosto se debe, en gran parte, al dinamismo de una industria ubicada en zona franca.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Vista del puerto de Moín en Costa Rica con contenedores y grúas de carga, reflejando el crecimiento del sector de transporte y almacenamiento en 2025, según proyecciones del Banco Central. En un recuadro, una persona revisa gráficos financieros en un teléfono móvil.
Las exportaciones acumuladas hasta agosto crecieron 16% con respecto al mismo período del año anterior. (Fotocomposición en Canva/Archivo-Shutterstock/Fotocomposición en Canva/Archivo-Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExportacionesDispositivos médicosProcomerPiñaBananoCafé oro
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.