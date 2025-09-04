Economía

Banano costarricense atraviesa momento complicado. Conozca las razones

Descubra por qué las exportaciones de banano de Costa Rica se desplomaron en el primer semestre.

Por Gustavo Ortega Campos

Las exportaciones de banano se redujeron 20,7% al cierre del primer semestre de 2025 por efectos climáticos, confirmó la Corporación Bananera Nacional (Corbana).








Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

