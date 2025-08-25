Exportaciones de Costa Rica crecen 17%: este sector concentra casi la mitad

Las exportaciones de bienes crecieron 17% al mes de julio con respecto al mismo período de 2024, con un total de $13.148 millones. El equipo de precisión y médico destaca en la primera posición con $6.305 millones, es decir, el 48% del total de las colocaciones al exterior.

De acuerdo con los datos presentados por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), las exportaciones de equipo de precisión y médico crecieron 34% entre enero y julio, en comparación al mismo lapso de 2024.

En este apartado, los principales productos exportados fueron otros dispositivos de uso médico; agujas, catéteres, cánulas y similares, y prótesis de uso médico.

El principal destino de los dispositivos médicos es Estados Unidos, a donde se dirigió el 68% de las exportaciones.

Tras el equipo de precisión y médico se ubicó la piña con $790 millones, banano ($585 millones), arabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas ($439 millones), café oro ($347 millones) y jugos y concentrados de frutas ($199 millones).

Noticia en desarrollo