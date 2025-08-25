Economía

Exportaciones de Costa Rica crecen 17%: este sector concentra casi la mitad

Las exportaciones superaron los $13.000 millones al mes de julio, pero un producto en particular concentra la mayor parte.

Por Gustavo Ortega Campos

Las exportaciones de bienes crecieron 17% al mes de julio con respecto al mismo período de 2024, con un total de $13.148 millones. El equipo de precisión y médico destaca en la primera posición con $6.305 millones, es decir, el 48% del total de las colocaciones al exterior.








