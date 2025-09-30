Economía

Estados Unidos aplicará aranceles a la madera importada desde el 14 de octubre

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que revisará la legalidad de la medida tomada por el presidente republicano

EscucharEscuchar
Por AFP
Contenedores de carga alineados en un puerto de Estados Unidos, con la ciudad al fondo, en medio del litigio sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
Donald Trump impuso nuevos aranceles a la madera blanda y muebles. Las tarifas oscilan entre 10% y 50%. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosArancelesDonald TrumpMadera
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.