Estos productos y sectores se verán más afectados por el arancel de Trump a Costa Rica, según estudio de Deloitte

Una reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, exonera de aranceles a una extensa lista de productos agrícolas para los países que logren acuerdos comerciales con su administración. Ahí están incluidos los principales bienes agrícolas que Costa Rica coloca en ese mercado.

A casi dos meses de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementara de 10% a 15% la tarifa arancelaria para Costa Rica, se prevé que el efecto más significativo recaiga sobre tres productos en particular y dos sectores productivos, de acuerdo con un estudio divulgado este lunes por la firma Deloitte.

En caso de que la tarifa se mantenga en 15%, el estudio advierte que, en el corto plazo, el mayor impacto recaerá sobre las exportaciones agrícolas, en particular la piña, el banano y el café.

A mediano plazo, también se anticipan repercusiones significativas en los dispositivos médicos y los circuitos electrónicos.

No obstante, la firma indicó que, de mantenerse aranceles más altos para China y otros países asiáticos, Costa Rica podría convertirse en un destino atractivo para el nearshoring a mediano plazo, lo que fortalecería sus perspectivas económicas.

Esto implicaría que empresas trasladen procesos de producción o servicios al país, acercándolos a su mercado objetivo.

Inicialmente, en abril, Trump estableció una tarifa arancelaria base del 10% para Costa Rica. Sin embargo, el 1.º de agosto anunció un recargo adicional del 5%, que entró en vigencia el 7 de ese mismo mes.

En ese momento, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) vaticinó una posible disminución de la demanda de bienes a causa de un menor consumo en Estados Unidos, relacionado con el alza de precios a causa de los aranceles.

Según el estudio divulgado por Deloitte, Costa Rica enfrenta un entorno arancelario más complejo desde abril. La firma señaló que estas medidas han impactado los principales productos de exportación, ya que la tasa efectiva promedio de arancel pasó de 2,9% en 2024 a 9,9% entre enero y junio de 2025.

Pese a ello, el estudio destaca que el país mantiene superávit comercial con Estados Unidos y proyecta un crecimiento promedio del 3,4% en el mediano plazo.

En Costa Rica, los diez principales productos de exportación son instrumentos médicos, circuitos integrados, dispositivos ortopédicos, piñas, plátanos, café, cables, yuca, neumáticos y aparatos electrónicos.