Así avanzan las negociaciones comerciales entre Costa Rica y Estados Unidos, el ministro del Comex lo cuenta

Manuel Tovar, jerarca de Comex, contó a ‘La Nación’ el avance de las negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles y su reciente visita a Washington D. C.

Por Gustavo Ortega Campos
Ministro Manuel Tovar
Costa Rica continúa en la búsqueda de retornar al 0% de arancel para las exportaciones de los principales productos hacia Estados Unidos, relató el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

