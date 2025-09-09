Economía

Costa Rica intensifica gestiones en Washington para suspender aranceles del 15%. Estos son los detalles

Una misión oficial costarricense intenta abrir espacio para un cambio en la política arancelaria de la Casa Blanca, en medio de un contexto desafiante para el comercio exterior.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Banderas de Costa Rica y Estados Unidos cruzadas sobre un escritorio, con la imagen de un buque portacontenedores al fondo, representando el comercio bilateral y los acuerdos como el DR-Cafta y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.
Una visita oficial busca abrir espacios en la política comercial de Washington y acercar a Costa Rica a mejores condiciones para sus exportaciones. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN/Fotocomposición en Canva/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesAranceles TrumpManuel Tovar
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.