Así planea Costa Rica fortalecer su posición en los mercados internacionales

La manufactura de dispositivos médicos impulsa la innovación y la generación de encadenamientos productivos en Costa Rica.

La visión oficial sobre el liderazgo de los dispositivos médicos en la oferta exportadora de Costa Rica es que seguirá entre los primeros puestos, pese a la incertidumbre que generan las decisiones de la administración Trump.

Sin embargo, el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, y la gerenta general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Laura López, identifican otras industrias con potencial para ganar terreno en las exportaciones nacionales.

Tovar dijo a La Nación que Estados Unidos y Costa Rica están “muy vinculados” en la cadena de dispositivos médicos “y eso no se va a detener”. Señaló que una manera de mitigar el riesgo es diversificar los mercados.

El jerarca agregó que continúan impulsando otros sectores, como la industria de semiconductores, el sector aeroespacial y los productos agrícolas líderes (piña, banano y café).

“No vamos a dejar de exportar estos productos a Estados Unidos, pero hay que diversificar mercados para reducir la dependencia de un mercado exclusivo. Estamos en conversaciones (con EE. UU.) y confiamos en que en algún momento llegaremos donde queremos (arancel 0% establecido en el tratado de libre comercial)”, apuntó Tovar.

Oportunidad para diversificar

Por su parte, Laura López, de Procomer, consideró que el país tiene una oportunidad para ampliar y diversificar su matriz productiva.

Sostuvo que la apuesta es por sectores incipientes con alto potencial de crecimiento, sofisticación y encadenamiento local, entre los que destacan la agricultura regenerativa, la industria automotriz y aeroespacial, la agroindustria avanzada, los semiconductores, la tecnología 4.0, la infraestructura turística sostenible, la industria farmacéutica, la investigación clínica y los servicios basados en conocimiento.

Afirmó que Costa Rica cuenta con las condiciones idóneas para desarrollar estas industrias gracias a su talento humano especializado y en crecimiento. En ese sentido, detalló que el país tiene 51.000 graduados universitarios en disciplinas clave como ciencias económicas, salud, ingeniería, derecho, educación y tecnología; y más de 9.200 profesionales en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Juan Luis Zúñiga, consultor en comercio exterior de Catadre Consulting Group, explicó que los sectores estratégicos para impulsar inversiones bajo el régimen de zona franca son definidos por la Comisión Especial de Sectores Estratégicos, que coordina el Comex, además de la lista de sectores estratégicos para la producción de mercancías.

Zúñiga recordó que en 2010 se definieron industrias como electrónica avanzada, componentes eléctricos avanzados, dispositivos médicos, automotriz, aeroespacial, industria farmacéutica y biotecnología, energías renovables, y materiales avanzados, entre otros.

En setiembre del 2024, se adicionaron proyectos de la industria textil y de prendas de vestir que promueven la innovación y la transferencia tecnológica.

López destacó que Costa Rica no parte de cero en el desarrollo de nuevas industrias.

“El país ya cuenta con una red existente de proveedores y empresas con capacidades consolidadas”, anotó.

Reputación y recomendaciones

López añadió que el país mantiene una reputación internacional consolidada en sostenibilidad y gestión ambiental, lo que lo convierte en un socio atractivo para empresas que buscan cadenas de valor limpias y responsables.

En tanto, Zúñiga manifestó que las autoridades estatales, en coordinación con el sector privado, deben continuar impulsando políticas que capitalicen la red de acuerdos comerciales vigentes y redoblar esfuerzos para atraer inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Por su parte, el economista Álvaro Barrantes consideró que el corto plazo no es el mejor momento para apostar por nuevos sectores, ya que sería necesario realizar investigación e identificar mercados potenciales.

“Para conocer los sectores fuertes y con potencial de exportación, tendríamos que calcular los índices de competitividad, conocer las ventajas comparativas reveladas, los índices de concentración por productos y por destinos, el comercio intraindustrial, la demanda extranjera y los encadenamientos productivos”, indicó Barrantes.

El economista, radicado en Brasil, subrayó que la mejor estrategia comercial es el libre comercio. Agregó que las investigaciones en las que participó demostraron que la apertura comercial generó cambios importantes en las economías emergentes, aumentó los niveles de productividad y propició mayores tasas de crecimiento en las exportaciones.

Además, Barrantes destacó que la apertura obligó a las empresas a mejorar sus niveles de productividad para insertarse de forma competitiva en el mercado internacional.

Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton, planteó que es importante enfocarse en mantener las inversiones que actualmente están en el país y para ello, según afirmó, es fundamental que se trabaje en una agenda de competitividad.

“Costa Rica ofrece condiciones propicias para muchas industrias, por la calidad del recurso humano y por su estabilidad política, pero es urgente trabajar en competitividad, en una evolución educativa, en innovación, en mejora tramitológica y en infraestructura”, aseveró Morales.