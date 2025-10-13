Economía

Así planea Costa Rica fortalecer su posición en los mercados internacionales

Las autoridades comerciales aseguran que Costa Rica mantendrá su liderazgo exportador en dispositivos médicos, mientras impulsa sectores emergentes.

Por Gustavo Ortega Campos
La manufactura de dispositivos médicos impulsa la innovación y la generación de encadenamientos productivos en Costa Rica. (Andrés ARCE / GN)







