Jerarca de Comex sobre dispositivos médicos: ‘Estamos preocupados’

Manuel Tovar dijo al ‘Financial Times’ que empresas muestran “timidez” al invertir en Costa Rica por consulta de Trump sobre si impone aranceles a dispositivos médicos.

Por Gustavo Ortega Campos
El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, y trabajadores en una planta de manufactura de dispositivos médicos, en el contexto de la investigación de Estados Unidos sobre posibles nuevos aranceles.
El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, expresó la preocupación del Gobierno de Costa Rica por la investigación de la Administración Trump sobre la importación de dispositivos médicos, un sector que representa casi la mitad de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos. (Fotocomposición en Canva/Alonso Tenorio y Archivo/Fotocomposición en Canva/Alonso Tenorio y Archivo)







