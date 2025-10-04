Economía

¿Qué es la Sección 232 que activó la investigación en EE. UU. sobre los dispositivos médicos?

Donald Trump activa la Sección 232, una ley que permite imponer aranceles a bienes críticos. Descubra cómo esta medida podría afectar a los dispositivos médicos de Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, la admnistración Trump desarrolla una investigación sobre los efectos en la seguridad nacional de los dispositivos médicos importados. (Mayela López/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpArancelesAranceles TrumpSección 232
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.