El Salvador, Guatemala y Ecuador logran acuerdos con Estados Unidos sobre aranceles

Washington anunció acuerdos bilaterales e materia comercial con Guatemala, El Salvador y Ecuador. En los tres casos, se destacan los compromisos adquridos por estos países frente a Estados Unidos.

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Ecuador lograron acuerdos con Estados Unidos sobre los aranceles a sus exportaciones, informó la administración de Donald Trump.

Los vecinos centroamericanos tenían tarifas de 10% de arancel frente al 15% impuesto a Costa Rica.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que, en el caso de su país, se logró que más del 70% de los productos tengan un 0% de aranceles para entrar a EE. UU. luego de un proceso intenso de negociaciones. Añadió que el resto tendrá un 10%.

En la comunicación de la Casa Blanca, se reitera el compromiso de los tres países a cumplir una serie de compromisos.

Costa Rica mantiene negociaciones con Washington en este ámbito desde mayo pasado. El objetivo de nuestro país es lograr suspender la tarifa del 15% establecida por el gobierno de Trump y retornar al 0% logrado en el tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).

La Nación remitó consultas al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), sobre el estatus de las negociaciones y se está a la espera de respuesta.

Noticia en desarrollo