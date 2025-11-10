Economía

Amenaza arancelaria pone a prueba el liderazgo de Costa Rica en dispositivos médicos

Costa Rica exporta más de $8.000 millones en dispositivos y se posiciona como segundo proveedor de Estados Unidos, solo detrás de México

Por Gustavo Ortega Campos
La industria de dispositivos médicos emplea a cerca de 64.000 personas en Costa Rica. El sector empezó operaciones en 1987. (Rafael Granados/La Nación)







