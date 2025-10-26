Así se exportan los dispositivos médicos

Esta es el área de revisión de paquetes del régimen de zona franca en FedEx. La primera etapa corresponde a comprobar la información de cada envío, luego ingresa en un sector de alta seguridad donde continúa el proceso para las exportaciones.

Ariel Fernández, gerente de Aeropuerto de FedEx Costa Rica, confirmó que los principales productos que movilizan del régimen de zonas francas son los dispositivos médicos, que representan más del 80% del volumen diario.

El centro de operaciones de FedEx, ubicado en Belén de Heredia desde 2022, cuenta con un área total de 12.600 metros cuadrados, con seis bodegas actualmente, el doble con respecto a hace tres años.

Del total de carga que moviliza la empresa, el 60% corresponde a mercadería de empresas de zonas francas, indicó Carmen Moya, gerente de Aduanas de FedEx Costa Rica.

Las mercancías de zona franca ingresan en un área preestéril, donde se reciben todos los embarques.

El procedimiento inicia con la recolección de las mercancías en camiones en cada empresa fabricante, las cuales deben cumplir con la normativa de exportación vigente para poder ser trasladadas al centro de operaciones.

“Lo recogemos puerta a puerta, sale de la empresa de zona franca y se dirige directamente al centro de operaciones, con estrictas medidas de seguridad para que la carga no sea manipulada”, indicó Fernández.

Ya en el centro de operaciones, antes de la descarga, se realiza la revisión documental para confirmar el cumplimiento de la regulación que corresponde a las exportaciones de zona franca.

“Esto se hace antes de abrir la unidad de transporte, que viene con un marchamo (candado con sello). Lo rompemos, revisamos las cajas y procedemos a ingresarlas al área para que sean procesadas por rayos X”, agregó Fernández.

Cada caja o paquete trae su guía aérea, que contiene la información requerida para hacer la entrega en destino.

Mauricio Barreto, gerente senior de FedEx para Costa Rica, Panamá y el Caribe, señaló que gran parte de los paquetes se dirigen a Estados Unidos, principalmente a California e Illinois.

El vuelo diario de FedEx se dirige hacia Memphis, Tennessee, que es el centro de operaciones global (hub) de la empresa y el punto de conexión principal de Costa Rica.

El manejo de la carga de zona franca se realiza mediante el servicio especializado de logística (SLS), que es tercerizado y a cargo de la empresa Sandal. En este proceso se lleva a cabo la carga y descarga, distribución por destino y manejo de inventarios, entre otros.

FedEx también cuenta con la certificación para movilizar productos farmacéuticos. Para ello, el centro de operaciones dispone de cuartos fríos con temperatura controlada, además de áreas de refrigeración para la carga general.

La última milla

Por otro lado, el centro cuenta con el servicio definido como “última milla”, que consiste en la entrega o recolección de paquetes para clientes domiciliares bajo la modalidad courier.

El peso máximo por paquete en esta modalidad es de 68 kilos, y se movilizan en promedio unos 660 paquetes diarios.

El mayor volumen de importaciones se registra entre noviembre y diciembre, con un incremento de entre el 10% y el 15%, según Marvin González, gerente de Operaciones del área de courier.