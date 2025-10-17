Economía

Estados Unidos concluye consulta que podría derivar en aranceles a dispositivos médicos. Costa Rica sin comentario oficial

La investigación de EE. UU. sobre dispositivos médicos, el principal producto de exportación de Costa Rica, avanza mientras este viernes vence el plazo de la consulta pública. Nuestro país está entre los 10 principales productores del mundo.

Por Gustavo Ortega Campos
Costa Rica es el principal exportador de dispositivos médicos de América Latina y figura entre los 10 mayores proveedores del mercado estadounidense, actualmente bajo investigación por la Sección 232 impulsada por la administración Trump. (Albert Marín)







