Comex contrata firma de abogados en Washington para impulsar la agenda comercial de Costa Rica en Estados Unidos

Costa Rica busca impulsar su agenda comercial en Estados Unidos y contrarrestar las medidas adoptadas por Donald Trump que afectan las exportaciones nacionales

Por Lucía Astorga
Ministro Manuel Tovar
Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, promovió la contratación de una firma estadounidense para apoyar las gestiones políticas de Costa Rica con el gobierno de Donald Trump. (Alonso Tenorio/Atenorio)







