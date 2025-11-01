Economía

Boston Scientific, principal empleador y exportador de dispositivos médicos en Costa Rica, se pronuncia sobre los aranceles de Donald Trump

Boston Scientific defendió el suministro de dispositivos médicos desde Costa Rica y pidió a Estados Unidos no imponer aranceles.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
La multinacional estadounidense Boston Scientific genera 10.000 empleos en Costa Rica. La empresa tiene 21 años en el país y elabora acá 1.800 productos de su portafolio. (Jorge Castillo/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aranceles TrumpArancelesDispositivos médicosBoston Scientific
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.