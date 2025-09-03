Embajada pequeña, grandes retos: así buscará Costa Rica ganar influencia en el Washington de Trump

Costa Rica analiza opciones para promover sus intereses en Estados Unidos, ante reordenamiento de prioridades por parte del gobierno de Donald Trump.

Costa Rica se prepara para un nuevo capítulo en su relación con Estados Unidos. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca impulsa al gobierno de Rodrigo Chaves a replantear su estrategia en Washington, con el objetivo de reforzar la influencia del país en los círculos de decisión de la capital estadounidense.

Estos esfuerzos no dependerían únicamente del trabajo diplomático que realiza la embajada costarricense en Washington. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró a La Nación que no tienen planes de ampliar la misión en la capital norteamericana, “más allá de lo que se ha venido haciendo en los últimos años”.

En cambio, debido a la naturaleza especializada del tema, se evalúa “la posibilidad de contratar una empresa de cabildeo (lobby) gubernamental y legislativo, con el fin de promover políticas favorables a la inversión y al comercio con Costa Rica”.

Los expertos en relaciones internacionales, Nuria Marín, Carlos Cascante y Carlos Murillo, habían coincidido en declaraciones a este medio, sobre la necesidad de reforzar económicamente y a nivel de capital humano, la Embajada de Costa Rica en Washington.

Personal y presupuesto de misión en Washington

La sede diplomática de Costa Rica en Washington cuenta con apenas nueve funcionarios, según información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La oficina opera con un presupuesto mensual de $24.900, cifra que ha mostrado un incremento constante desde 2021. Anualmente, el monto asignado para las operaciones de la misión diplomática es de $298.000.

Para los analistas, fortalecer la misión en Washington es la respuesta más inmediata que el país puede brindar, luego de una cadena de reveses que han afectado la imagen e intereses del país.

Entre estos eventos se incluyen: la mención que hizo Trump de San José como una de las peores capitales de América en términos de seguridad; la salida del país de las operaciones de manufactura de Intel y el cierre total de la empresa de semiconductores y soluciones de radiofrecuencia Qorvo Inc.

Así como la presentación de un proyecto de ley bipartidista en Estados Unidos, para incentivar el retorno de los call centers que generan miles de empleos a costarricenses; la imposición de aranceles del 15% a exportaciones nacionales, más altos que los aplicados a la mayoría de países latinoamericanos; y el retiro de visas a figuras locales, incluidos diputados y el expresidente Óscar Arias.

Reacomodo de prioridades

Pese a estos traspiés, la Cancillería costarricense asegura que la relación con Estados Unidos “sigue demostrando una gran solidez”. “Es una relación bilateral que trasciende los temas particulares y las fluctuaciones políticas normales en las democracias”, agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la política America First (Estados Unidos Primero), impulsada con mayor ímpetu por Trump durante el inicio de su segunda administración, representa un “reacomodo en las prioridades estadounidenses”, que ha repercutido en los intereses de Costa Rica.

No obstante, negó que exista un cambio particular en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“Es normal que cambios políticos en un país modifiquen también sus prioridades de política exterior. En el caso de la política exterior de los Estados Unidos bajo la segunda administración del presidente Donald Trump, se ha hecho un ajuste natural en las prioridades temáticas de la agenda internacional que han afectado a Costa Rica en materia comercial y de programas de cooperación”, indicó.

El ministerio indicó que se mantiene un diálogo abierto sobre estos temas, con la esperanza de que puedan irse mejorando con el tiempo.

“Dicho esto, es oportuno insistir en que con los Estados Unidos se mantiene inalterable la solidez de la relación histórica, basada en la cooperación, el respeto mutuo y la promoción de valores compartidos, lo que garantiza continuidad, estabilidad y nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de ambas naciones”, agregó.

Senado convoca a embajadora nominada por Trump

Uno de los aspectos que señalaron los expertos consultados por La Nación que podrían ayudar a mejorar la posición de Costa Rica frente al gobierno de Estados Unidos, sería la llegada de la embajadora nominada por Trump, Melinda Hildebrand.

Si bien el mandatario anunció desde febrero la designación de Hildebrand en San José, su nombramiento aún no ha sido confirmado por el Senado, controlado por los republicanos.

La audiencia de confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado está prevista para el miércoles 3 de setiembre, según consta en el sitio web del órgano legislativo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó a este medio que desde su designación y, dentro del marco de respeto por los procesos internos propios del sistema de los Estados Unidos, la embajada en Washington y el canciller Arnoldo André Tinoco, han insistido con los congresistas y funcionarios del Poder Ejecutivo de ese país, “sobre la importancia de que la nominación de la embajadora Melinda Hildebrand sea confirmada con prontitud para que asuma sus funciones en Costa Rica lo antes posible”.

Hildebrand es reconocida por ser donante de las campañas del Partido Republicano en Estados Unidos, el cual representa Trump.