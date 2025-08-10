¿Cómo afectará el arancel del 15% de Estados Unidos a Costa Rica las proyecciones del Banco Central? Esto dice la UNA

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó que la economía nacional crecería un 3,8% en 2025 y un 3,5% en 2026, según el Informe de Política Monetaria (IPM) presentado el 30 de julio pasado. Sin embargo, el aumento de la tarifa arancelaria del 10% al 15% para las exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos podría generar un menor crecimiento para el bienio.

Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), señaló que el IPM no contempló ni el anuncio del incremento en la tarifa arancelaria, porque el documento fue presentado un día antes de la noticia, ni “otros anuncios que se han hecho a nivel nacional”.

“El informe habla de la tranquilidad que daba algunas negociaciones bilaterales que ya estaban dando frutos entre Estados Unidos y algunas economías, sin embargo, nosotros creemos que podría haber un cambio”, indicó Morales durante una actividad virtual de la Academia de Centroamérica realizada el pasado 8 de agosto.

“La economía podría crecer un poco menos de lo que proyectó este año el Banco Central, por las condiciones en el mercado internacional”, agregó Morales.

Desde el pasado 7 de agosto, entró en vigor el arancel del 15% a las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos, tras una orden ejecutiva emitida por Donald Trump el 31 de julio.

La administración de Estados Unidos justificó el incremento alegando que Costa Rica tiene un superávit comercial con ellos, es decir, el país exporta más de lo que importa desde el país norteamericano.

El 1.º de agosto, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) también señaló que el aumento de la tarifa arancelaria se debía a que Costa Rica tiene un superávit comercial con Estados Unidos, “resultado del crecimiento y éxito de nuestras exportaciones”.

Según la presentación de Morales, la política comercial proteccionista de Estados Unidos podría afectar las exportaciones del país, la inversión extranjera directa y la cantidad de turistas que vienen al territorio nacional. “Además, podrían generarse presiones al alza sobre el tipo de cambio en caso de que se reduzca la oferta de dólares en la economía”, se añadió.

Por su parte, el Grupo Financiero Mercado de Valores consideró que el incremento en los aranceles intensifica la presión sobre los sectores productivos que exportan hacia el país norteamericano.

“Esto genera un entorno menos favorable para la competitividad nacional, especialmente en el régimen definitivo, donde se concentra la mayor parte de la producción local y ejerce una presión adicional sobre el tipo de cambio”, mencionó el Grupo en un comunicado de prensa emitido el pasado 7 de agosto.

En lo que va del 2025, el tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) se ha mantenido relativamente estable, oscilando entre los ¢499,72 y los ¢511,43.