¿Cómo afectará el arancel del 15% de Estados Unidos a Costa Rica las proyecciones del Banco Central? Esto dice la UNA

Banco Central estimó, en el Informe de Política Monetaria de julio 2025, que la economía de Costa Rica crecerá 3,8% este año y 3,5% en 2026

Por Mónica Cerdas Gómez

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó que la economía nacional crecería un 3,8% en 2025 y un 3,5% en 2026, según el Informe de Política Monetaria (IPM) presentado el 30 de julio pasado. Sin embargo, el aumento de la tarifa arancelaria del 10% al 15% para las exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos podría generar un menor crecimiento para el bienio.








