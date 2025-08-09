Tipo de cambio cierra la semana por debajo de los ¢507

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró la semana por debajo de los ¢507.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), este viernes 8 de agosto el promedio ponderado del precio del dólar se ubicó en ¢506,59. Este nivel es ligeramente inferior al registrado en la sesión del viernes de la semana anterior: ¢506,89.

Durante la semana del 4 al 8 de agosto, la moneda extranjera arrancó en ¢507,08. Luego empezó a subir hasta llegar a ¢508,07 el miércoles.

Al día siguiente de este registro, el precio de la divisa bajó a ¢506,78. Al final de la semana, el dólar reportó un leve descenso y se ubicó en ¢506,59.

En general, durante los siete meses de 2025, el tipo de cambio ha mostrado una relativa estabilidad. Así incluso lo indica el Banco Central de Costa Rica en su Informe de Política Monetaria (IPM) publicado el pasado 30 de julio.

A las 4:51 p. m. del 8 de agosto, las ventanillas de los 37 intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) reportaban un precio de venta del dólar que oscilaba entre ¢506,73 y ¢598,63, según datos registrados por el Banco Central.

El precio de compra se ubicaba, por su parte, entre ¢412,67 y ¢503.

Negociación en el Monex

Durante la semana del 4 al 8 de agosto, se negociaron un total de $151,2 millones en el Monex. De ese monto, el 71,1% fue adquirido por el Banco Central para cubrir las necesidades del Sector Público No Bancario (SPNB).

El pasado 5 de marzo fue el último día en que la autoridad monetaria ejecutó compras de divisas en el Mercado de Monedas Extranjeras para reforzar sus reservas monetarias internacionales.