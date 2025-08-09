Economía

Tipo de cambio cierra la semana por debajo de los ¢507

Durante los primeros siete meses del 2025, el tipo de cambio ha mostrado una relativa estabilidad

Por Mónica Cerdas Gómez

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró la semana por debajo de los ¢507.








Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

