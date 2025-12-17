Confianza de los consumidores en Costa Rica mejora al cierre del 2025. Estas son las razones

El Índice de Confianza del Consumidor de la UCR subió 3,1 puntos en diciembre. Vea los factores que impulsan el optimismo de los consumidores en Costa Rica

La confianza de los consumidores en la economía costarricense registró una mejora al cierre del 2025, según el más reciente Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En diciembre, el indicador alcanzó 55,4 puntos en una escala de cero a 100, lo que representa un aumento de 3,1 puntos respecto a la medición de agosto, cuando el indicador se ubicó en 52,3. De acuerdo con María Fernanda Alvarado-Leitón, coordinadora de la encuesta, el avance es estadísticamente significativo.

Alvarado explicó que existen tres factores principales detrás de la mejora en la percepción de los hogares:

Liquidez por aguinaldo: La encuesta se aplicó entre el 3 de noviembre y el 9 de diciembre , periodo en el cual muchos trabajadores ya habían recibido el aguinaldo. Esta mayor disponibilidad de efectivo incide directamente en una visión más optimista sobre la capacidad de gasto.

La encuesta se aplicó entre el , periodo en el cual muchos trabajadores ya habían recibido el aguinaldo. Esta mayor disponibilidad de efectivo incide directamente en una visión más optimista sobre la capacidad de gasto. Temporada comercial: La confianza suele incrementarse durante la época navideña, impulsada por las promociones y ofertas que lanzan los comercios para estimular el consumo de fin de año.

La confianza suele incrementarse durante la época navideña, impulsada por las que lanzan los comercios para estimular el consumo de fin de año. Ciclo electoral: Esta es la última medición previa a las elecciones presidenciales del 2026. Según la experta, los periodos electorales tienden a reforzar el optimismo ante las expectativas y promesas asociadas a un nuevo gobierno.

En desarrollo.