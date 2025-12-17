Economía

Confianza de los consumidores en Costa Rica mejora al cierre del 2025. Estas son las razones

Índice de Confianza del Consumidor de la UCR subió 3,1 puntos en diciembre. Vea los factores que impulsan el optimismo de los consumidores en Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Viernes Negro, Avenida Central
El Índice de Confianza del Consumidor de la UCR subió 3,1 puntos en diciembre. Vea los factores que impulsan el optimismo de los consumidores en Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICCIndicadoresConfianza del consumidor
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.