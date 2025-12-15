Economía

Empresarios advierten al Banco Central estos golpes a la economía de Costa Rica por el tipo de cambio

La caída del precio del dólar por debajo de ¢490 encendieron las alarmas del sector empresarial.

Por Gustavo Ortega Campos
Un primer plano de billetes de dólar estadounidenses y monedas apiladas, representando las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en Costa Rica al cierre de la primera semana de 2025.
Con el dólar en niveles mínimos de dos décadas, Cadexco alertó que las industrias exportadoras enfrentan una 'situación muy compleja' y pidió al Banco Central una acción más firme sobre la política monetaria. (Rafael Pacheco Granados)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

