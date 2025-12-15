Empresarios advierten al Banco Central estos golpes a la economía de Costa Rica por el tipo de cambio

Con el dólar en niveles mínimos de dos décadas, Cadexco alertó que las industrias exportadoras enfrentan una 'situación muy compleja' y pidió al Banco Central una acción más firme sobre la política monetaria.

La apreciación del tipo de cambio está provocando varios golpes a la economía de Costa Rica, advirtieron este lunes los empresarios organizados en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Los empresarios destacan como principales efectos la postergación de inversiones y las previsiones para generar empleos formales.

Mediante un oficio remitido a Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Uccaep remitió sus consideraciones de cara a la próxima reunión de la Junta Directiva de la entidad, programada para el 18 de diciembre.

Entre los planteamientos, los empresarios solicitan la reducción de la tasa de política monetaria (TPM).

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1r8wixVCY9s3hhOO2Rw7Qd3FE1FNdEe_u/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

En este mismo sentido, representantes de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), sostuvieron un encuentro el pasado 10 de diciembre con las autoridades del Banco Central, donde expresaron sus inquietudes por la apreciación del tipo de cambio.

El presidente de Cadexco, Victor Pérez, reveló a La Nación que en el encuentro participaron varios miembros de la junta directiva de la organización gremial y por el Banco Central, estuvieron el presidente de la entidad, Róger Madrigal; el economista jefe, Alonso Alfaro Ureña; el gerente general, Pablo Villalobos y el asesor Mariano Segura.

Explicó que el objetivo del encuentro era explicarle al BCCR, el efecto de la apreciación del tipo de cambio desde la perspectiva de los exportadores y que tengan mayor “sensibilidad y empatía” a la situación que enfrentan.

Cadexco reiteró al Banco Central la propuesta de que continúe bajando la TPM, como lo ha venido señalando hace tres años.

La Junta Directiva se reunirá el próximo 18 de diciembre para analizar el rumbo de la TPM que se encuentra en 3,50%. En su última sesión de revisión, en octubre pasado, el BCCR decidió mantener la TPM.

Desde el 18 de octubre de 2024 hasta el 17 de julio de 2025, la TPM se mantuvo en 4%. En julio pasado se decidió una disminución de 25 puntos base (p. b.) y fue repetida en setiembre con otra reducción de 25 p. b. para ubicarse en 3,50%.

“Que bajen la tasa de política monetaria de 3,50% a al menos 3,25%, aunque creemos que hay espacio para llevarla a 3%”, indicó Pérez, y mencionó como argumento los meses de inflación negativa acumulada.

Pérez hizo énfasis en la abrupta caída del tipo de cambio que se mantuvo a la baja durante 10 sesiones consecutivas entre finales de noviembre e inicios de diciembre, llegando a valores de hace 20 años, por debajo de los ¢490 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El sector exportador resiente la apreciación del tipo de cambio debido a que debe utilizar más dólares para enfrentar sus obligaciones y costos que obligatoriamente son pagados en colones.

El precio de la divisa se ha mantenido con altibajos, luego de recuperar la tendencia hacia el alza, este jueves cerró hacia la baja, en ¢498,91.

“La afectación al sector productivo es muy compleja”, aseguró Pérez.

Durante el encuentro, los funcionarios del BCCR compartieron sus expectativas con los exportadores. “Claramente, no nos dicen hacia dónde va a estar el tipo de cambio, pero nos dieron aspectos macro relacionados con la empleabilidad, reservas monetarias y la decisión de la Fed que bajó su tasa”.

Pérez consideró que la relación con el Banco Central ahora es más abierta con respecto a meses anteriores. “Antes era más compleja”, apuntó.

Recordó las cartas que remitieron las cámaras empresariales al BCCR en abril de 2024 con el reclamo de los efectos de la apreciación del tipo de cambio. “No puedo asegurar que por eso la Junta Directiva de Banco Central haya tomado la decisión (de bajar la TPM), pero los elementos técnicos que hemos dado han sido fundamentales”.

Pérez dijo que este contexto amenaza con la pérdida de la capacidad competitiva frente a otros países de la región y arriesga la creación de empleos, en industrias como los dispositivos médicos y la farmacéutica.

Dijo esperar que al cierre del año el tipo de cambio llegue cercano a los ¢520 para contar con una rentabilidad neutra, “es nuestra solicitud, aunque el Banco Central dice que esto depende del mercado (oferta y demanda)”.

Pérez dijo que el nivel para una rentabilidad óptima sería un promedio de ¢597 similar al que se mantuvo entre 2017 y 2022.