Reserva Federal reduce sus tasas de interés por tercera vez consecutiva

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa luego de la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos en la Reserva Federal el 10 de diciembre de 2025 en Washington, DC.

Washington, Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) bajó, con división de opiniones, los tipos de interés un cuarto de punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral.

El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, en línea con las expectativas del mercado. El banco central estadounidense elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del PIB estadounidense en 2026.

Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en el 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene. La Fed adelantó que prevé también al menos una reducción más de los tipos de interés el próximo año debido a los riesgos que enfrenta el mercado laboral, a pesar de que la inflación sigue lejos de la meta del 2%.

La división entre los 12 miembros del comité de política monetaria de la Fed se hizo más grande en esta votación, ya que dos funcionarios votaron a favor de mantener los tipos sin cambios, mientras que otro se decantó por una rebaja mayor.

Las previsiones de la Fed para el año próximo podrán cambiar a medida que el gobierno federal publique los datos macroeconómicos que tuvo que cancelar por el cierre parcial o “shutdown”.

La Fed también se enfrenta a un año turbulento con la llegada de un nuevo director, tras la finalización del mandato de Jerome Powell en mayo, mientras aumenta la presión del presidente Donald Trump para que el banco central rebaje más las tasas de interés.

‘Normal y saludable’

Una reunión polémica con diferentes puntos de vista es una señal “normal y saludable”, afirmó Ryan Sweet, de Oxford Economics. Sin embargo, “más recortes ahora implican menos recortes más adelante”.

Un tiempo que le servirá a la Fed para “evaluar cómo están afectando a la economía los recortes anteriores”, comentó. Los analistas preveían esta tercera rebaja consecutiva de los tipos de interés, con el fin de gestionar los riesgos para el mercado laboral.

El reto al que se enfrenta la Fed es que la economía se expanda sin que el mercado laboral le siga el ritmo, afirmó Sweet. “Esto deja a la economía vulnerable a las crisis, ya que el mercado laboral es la principal barrera contra la recesión”.

Las últimas cifras disponibles confirmaron una desaceleración en el mercado laboral. Debido al cierre parcial del gobierno federal de principios de octubre a mediados de noviembre aún no se conocen los datos oficiales de empleo de los últimos meses.

La Fed tiene como objetivo el pleno empleo y la estabilidad de los precios con la fijación de las tasas de interés. El banco central recorta las tasas para estimular la economía, y por ende la contratación de personal, mientras que las aumenta para reducir el consumo y la inflación.