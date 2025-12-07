Economía

Fed encara reunión clave sobre las tasas de interés con fuerte tensión en los mercados

Mercados financieros esperan el tercer recorte consecutivo del año el próximo miércoles 10 de diciembre

Por AFP
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, habla en una conferencia de prensa sobre el nuevo recorte de tasas de interés en Estados Unidos, con una bandera estadounidense al fondo.
La Reserva Federal (Fed) está inusualmente dividida, pero se espera el tercer recorte consecutivo. Análisis de la presión política de Trump y la escasez de datos clave. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)







