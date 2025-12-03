Economía

Estados Unidos pierde 32.000 empleos privados en noviembre y sorprende a los mercados

El sector privado en Estados Unidos eliminó 32.000 empleos en noviembre, según ADP. La cifra contraría las expectativas, en un contexto de incertidumbre sobre la Fed y los datos

Por AFP
El sector privado en Estados Unidos eliminó 32.000 empleos en noviembre, según ADP. La cifra contraría las expectativas, en un contexto de incertidumbre sobre la Fed y los datos.







Desempleo Estados UnidosEmpleo Estados UnidosSector privado
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

