Sube el desempleo en Estados Unidos y crece la incertidumbre sobre las tasas de la Fed

El mercado laboral estadounidense se se debilita en septiembre con un desempleo de 4,4%, pese a la creación de 119.000 empleos.

Por AFP
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente electo, J.D. Vance, prestan juramento este lunes 20 de enero en el Capitolio.
Los datos del desempleo podrían empujar aún más a la Fed a no recortar por tercera vez sus tasas, actualmente situadas en un rango de 3,75% a 4%. (SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP)







