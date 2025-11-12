El Mundo

Estados Unidos: El cierre gubernamental más largo llega a su fin

La Cámara de Representantes vota para poner fin al cierre más largo de la historia de Estados Unidos, mientras Trump celebra y los demócratas se dividen.

EscucharEscuchar
Por AFP
El Monumento a la Paz se ve frente a la cúpula del Capitolio de EE. UU. el 29 de junio de 2025, mientras el "Gran y Hermoso Proyecto de Ley" del presidente Donald Trump continúa su trámite en el Senado. Los senadores estadounidenses debatieron hasta la madrugada del domingo el "Gran y Hermoso" proyecto de ley de gastos de Donald Trump, una propuesta enormemente divisiva que implementaría aspectos clave de la agenda nacional del presidente estadounidense, a la vez que realizaría recortes masivos a los programas de bienestar social. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Tras seis semanas de bloqueo, el Senado votó el lunes a favor de acabar con el cierre, gracias a la participación de ocho demócratas y la oposición de un solo republicano. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosCámara de RepresentantesCierre gubernamental
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.