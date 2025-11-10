El Mundo

Estados Unidos alcanza acuerdo en el Senado para poner fin al mayor cierre del gobierno en su historia

Tras más de 40 días de cierre federal, republicanos y demócratas moderados alcanzaron un acuerdo presupuestario en el Senado para reabrir el gobierno de Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Miembros de las fuerzas armadas y sus familias reciben alimentos gratuitos donados por el banco de alimentos Feeding San Diego el pasado 24 de octubre en San Diego, California. Fotografía:
42 millones de estadounidenses con bajos ingresos cuentan con SNAP, un programa de ayuda para la compra de alimentos. (SANDY HUFFAKER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cierre gubernamentalEstados UnidosShutdown
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.