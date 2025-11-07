El Mundo

Más de 1.200 vuelos cancelados en Estados Unidos por cierre gubernamental

Más de 1.200 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos dado al tráfico aéreo reducido por la crisis presupuestaria.

Por AFP
Unos cuarenta aeropuertos fueron afectados por la medida. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)







