El Mundo

Zohran Mamdani, demócrata musulmán, socialista y opositor de Trump, gana la Alcaldía de Nueva York

Donald Trump atacó al candidato musulmán Zohran Mamdani, aspirante a alcalde de Nueva York, calificándolo de ‘odiador de judíos’ en su red social

EscucharEscuchar
Por AFP
Zohran Mamdani candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York
Zohran Mamdani candidato demócrata gana a la alcaldía de Nueva York (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Zohran MamdaniDonald TrumpNueva YorkEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.