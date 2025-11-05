Zohran Mamdani, demócrata musulmán, socialista y opositor de Trump, gana la Alcaldía de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. - El demócrata Zohran Mamdani, musulmán, socialista y opositor al presidente Donald Trump, fue elegido el martes como nuevo alcalde de Nueva York, según los medios estadounidenses NBC, CNN y CBS, con base en resultados preliminares.

Mamdani, un legislador estatal de 34 años, venció al exgobernador del estado, el centrista Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa, de acuerdo con las primeras cifras difundidas por la oficina electoral de la Gran Manzana.

Se convertirá el próximo 1.° de enero en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Trump reacciona

Trump sugiere que el cierre del gobierno llevó a la derrota electoral republicana (PHILIP FONG/AFP)

El presidente Donald Trump reaccionó al revés electoral de los republicanos en las elecciones en Estados Unidos el martes citando a encuestadores no especificados que atribuyeron la derrota al cierre del gobierno en curso y a que él no estaba en la boleta electoral.

“Trump no estaba en la boleta, y el cierre del gobierno, fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche’, según encuestadores”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.