Zohran Mamdani, demócrata musulmán, socialista y opositor de Trump, gana la Alcaldía de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. - El demócrata Zohran Mamdani, musulmán, socialista y opositor al presidente Donald Trump, fue elegido el martes como nuevo alcalde de Nueva York, según los medios estadounidenses NBC, CNN y CBS, con base en resultados preliminares.
Mamdani, un legislador estatal de 34 años, venció al exgobernador del estado, el centrista Andrew Cuomo, y al republicano Curtis Sliwa, de acuerdo con las primeras cifras difundidas por la oficina electoral de la Gran Manzana.
Se convertirá el próximo 1.° de enero en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos.
Trump reacciona
El presidente Donald Trump reaccionó al revés electoral de los republicanos en las elecciones en Estados Unidos el martes citando a encuestadores no especificados que atribuyeron la derrota al cierre del gobierno en curso y a que él no estaba en la boleta electoral.
“Trump no estaba en la boleta, y el cierre del gobierno, fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche’, según encuestadores”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.