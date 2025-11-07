Cierre del gobierno de Estados Unidos paraliza vuelos y provoca caos aéreo

Viajeros hacen fila en un control de seguridad del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, Illinois, este 7 de noviembre. Fotografía:

Washington. Cientos de miles de pasajeros en Estados Unidos enfrentan este viernes la cancelación de vuelos y largas demoras en los aeropuertos debido a la reducción del tráfico aéreo ordenada por el gobierno de Donald Trump ante la falta de personal provocada por la parálisis presupuestaria.

La medida afecta a los principales aeropuertos del país, incluidos los tres de Nueva York, los tres que dan servicio a Washington y los de Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Dallas.

El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles una disminución del 10% en el número de vuelos en 40 aeropuertos importantes a partir de hoy, con el objetivo de “reducir la presión” y evitar incidentes por el déficit de controladores aéreos y personal de seguridad.

American Airlines informó que cancelará unos 220 vuelos diarios durante todo el fin de semana, mientras que United Airlines reducirá su actividad en cerca de 200 vuelos el viernes y sábado. Delta Airlines, por su parte, prevé 170 cancelaciones entre sus 5.000 salidas diarias.

La crisis ocurre en plena temporada alta de viajes, a pocos días del Día de los Veteranos y del Día de Acción de Gracias.

Los retrasos y cancelaciones se suman a las largas filas en los controles de seguridad, atendidos por empleados que llevan más de un mes sin recibir salario.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la situación podría agravarse si el cierre se prolonga.

“Con la llegada del Día de Acción de Gracias, si seguimos en esta situación, va a ser duro. La prioridad es la seguridad, pero no sabemos si los vuelos despegarán a tiempo”, dijo a Fox News.

Las aerolíneas informaron que los pasajeros podrán reprogramar sus vuelos o solicitar reembolsos sin penalización.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), casi el 80% de los controladores aéreos están ausentes en los aeropuertos de Nueva York y más de la mitad de los 30 aeropuertos principales del país operan con escasez de personal.

Cada día, más de tres millones de pasajeros utilizan los servicios aéreos en Estados Unidos, con unos 44.000 vuelos, de acuerdo con la FAA.