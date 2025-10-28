El Mundo

Zohran Mamdani, el ‘desconocido’ que sacude la carrera por la alcaldía de Nueva York

El izquierdista Zohran Mamdani podría ser el primer alcalde musulmán de Nueva York. Su campaña divide a la ciudad y lo enfrenta a Trump. Conozca su historia.

EscucharEscuchar
Por AFP
El candidato demócrata Zohran Mamdani sacudió la contienda electoral por la alcaldía de Nueva York.
El candidato demócrata Zohran Mamdani sacudió la contienda electoral por la alcaldía de Nueva York. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Zohran MamdaniNueva YorkEstados UnidosPartido DemócrataAndrew Cuomo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.